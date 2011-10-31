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Türkiyede Memura Maaşlar Cuma günü

Kamuda maaşlar, 4 Kasım cuma günü avans olarak ödenecek.

Türkiyede Memura Maaşlar Cuma günü

Kamuda maaşlar, 4 Kasım cuma günü avans olarak ödenecek.

31 Ekim 2011 Pazartesi 12:41
Türkiyede Memura Maaşlar Cuma günü
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayı aylıklarının avans olarak ödenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, aylıklarını personel kanunlarına göre alanlara, 15 Kasım 2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 4 Kasım cuma avans olarak ödenecek. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak. Avansın hesabında, ele geçen net tutarlar esas alınacak. Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak.

Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecek. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacak.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekecek.

Son Güncelleme: 31.10.2011 12:41
Anahtar Kelimeler:
KamuMaaşMemurBayramAvans
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