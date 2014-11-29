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Türkiye'de İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel

1. "Beyler biraz çekin beni yamuk oluyor"

Türkiye'de İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel

1. "Beyler biraz çekin beni yamuk oluyor"

29 Kasım 2014 Cumartesi 13:04
Türkiye'de İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel
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Türkiye'de İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel

1. "Beyler biraz çekin beni yamuk oluyor"

"Beyler biraz çekin beni yamuk oluyor"

2. "O kadar camiye yardım istedik kimse çıkıp gelmedi, iş başa düştü"

"O kadar camiye yardım istedik kimse çıkıp gelmedi, iş başa düştü"

3. "Abi gelemem elim dolu"

"Abi gelemem elim dolu"

4. "Bırak bari yalandan tutma olm ya tüm yük bende" "Hadi lan tutuyoruz işte"

"Bırak bari yalandan tutma olm ya tüm yük bende" "Hadi lan tutuyoruz işte"

5. "Hacı biraz doğrulsana köşeye yetişemedim"

"Hacı biraz doğrulsana köşeye yetişemedim"

6. "Beyler ayakta kaldınız birer kalas çekin altınıza çekinmeyin"

"Beyler ayakta kaldınız birer kalas çekin altınıza çekinmeyin"

7. "Ulan şu hale düşeceğime yere düşseydim be..."

"Ulan şu hale düşeceğime yere düşseydim be..."

8. "Sırtım da ne zamandır kaşınıyordu ohh iyi geldi"

"Sırtım da ne zamandır kaşınıyordu ohh iyi geldi"

9. "Seni bi çarpsın da bak nasıl ağzını kırıyorum elektriğin"

"Seni bi çarpsın da bak nasıl ağzını kırıyorum elektriğin"

10. "Bacak omza derken bundan bahsetmiyordum ben..."

"Bacak omza derken bundan bahsetmiyordum ben..."

11. "Ooo şahane kask yapmışsın" "Yapı market kapalıydı ya"

"Ooo şahane kask yapmışsın" "Yapı market kapalıydı ya"

12. "Bi ışık görüyorum ama kaynak değil, hayırdır inşallah" (kalas kayarken)

"Bi ışık görüyorum ama kaynak değil, hayırdır inşallah" (kalas kayarken)

13. "Biriniz gitsin şurdan 2.5 litre kola alsın lan"

"Biriniz gitsin şurdan 2.5 litre kola alsın lan"

14. "Merak etme tuttum abi, seni asla bırakmam" "Olm neler diyorsun ya tövbe tövbe"

"Merak etme tuttum abi, seni asla bırakmam" "Olm neler diyorsun ya tövbe tövbe"

 
Son Güncelleme: 29.11.2014 13:07
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Türkiyede İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel
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