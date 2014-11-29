Türkiye'de İş Güvenliği İçin Son Derece Üstün Tekniklerin Kullanıldığını Gösteren 14 Görsel
1. "Beyler biraz çekin beni yamuk oluyor"
2. "O kadar camiye yardım istedik kimse çıkıp gelmedi, iş başa düştü"
3. "Abi gelemem elim dolu"
4. "Bırak bari yalandan tutma olm ya tüm yük bende" "Hadi lan tutuyoruz işte"
5. "Hacı biraz doğrulsana köşeye yetişemedim"
6. "Beyler ayakta kaldınız birer kalas çekin altınıza çekinmeyin"
7. "Ulan şu hale düşeceğime yere düşseydim be..."
8. "Sırtım da ne zamandır kaşınıyordu ohh iyi geldi"
9. "Seni bi çarpsın da bak nasıl ağzını kırıyorum elektriğin"
10. "Bacak omza derken bundan bahsetmiyordum ben..."
11. "Ooo şahane kask yapmışsın" "Yapı market kapalıydı ya"
12. "Bi ışık görüyorum ama kaynak değil, hayırdır inşallah" (kalas kayarken)
13. "Biriniz gitsin şurdan 2.5 litre kola alsın lan"
14. "Merak etme tuttum abi, seni asla bırakmam" "Olm neler diyorsun ya tövbe tövbe"
Son Güncelleme: 29.11.2014 13:07