Türkiye'de Ek Zam Yolda

Türkiye de 2011 yılı için yüzde 4+4 oranında artış öngörülen memur ve emeklilerinin enflasyon farkı alabilmeleri için enflasyonun yüzde 8.16’nın üzerine çıkması gerekiyor. Bu durumda Kasım enflasyonunun yüzde 0.2’yi aşması yeterli olacak. Bu oranı aşan her durumda memur ve emekli ilave zam alacak.



Zaten sigara ve alkollü içki başta olmak üzere bazı vergilerdeki artışların, enflasyonu yükselteceği biliniyor. Öyle ki Merkez Bankası, enflasyonun aşırı yükseleceği hesabıyla Maliye’yi uyarmış ve sigaradaki vergi artışı bir miktar düşürülerek, 2012 sonuna bırakılmıştı.