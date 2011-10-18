Türkiye’de dövize 5,5 yil aradan sonra ilk doğrudan müdahale

TC MERKEZ BANKASI 2006 YILININ HAZİRAN AYINDAN SONRA İLK KEZ DÖVİZE DOĞRUDAN SATIŞ YÖNÜNDE MÜDAHALE ETTİ

TC Merkez Bankası, dövize yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan müdahale etti.

TCMB, dövize en son 26 Haziran 2006 tarihinde satış yönünde müdahale etmiş ve o tarihte 848 milyon dolar tutarında döviz satmıştı.

Banka 23 Haziran 2006'da 763 milyon dolar, 13 Haziran 2006'da da 494 milyon dolar satmış, böylece 2006 Haziranında yapılan toplam satış 2 milyar 105 milyon dolara ulaşmıştı.

Merkez Bankası 2002 yılının Temmuz ayında 3 milyon dolar, aynı yılın Aralık ayında ise 9 milyon dolar satmıştı. 2004 yılınının 11 Mayısında da banka 9 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.