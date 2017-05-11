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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’, Kitap Tanıtım Ve Söyleşi Etkinliği Güzelyurt’ta Gerçekleştirildi

Akademisyen Dr. Abdullah Korkmazhan tarafından yazılan ‘Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’ adlı kitap, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) tarafından düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı', Kitap Tanıtım Ve Söyleşi Etkinliği Güzelyurt'ta Gerçekleştirildi
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Akademisyen Dr. Abdullah Korkmazhan tarafından yazılan ‘Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’ adlı kitap, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) tarafından düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, derneğin çalışmalarını, hedeflerini anlattı.

Kansoy, insanın, doğanın ve çevrenin yanında olduklarını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından kitabın konusu olan “Türk Solunun Kıbrıs Çıkmazı” başlıklı söyleşi yapıldı. Moderatörlüğünü Celal Özkızan’ın yaptığı söyleşide, Antropolog Dr. Yektan Türkyılmaz, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve kitabın yazarı Dr. Abdullah Korkmazhan konuşma yaptı.

Etkinliğin sonunda Korkmazhan, kitaplarını imzaladı.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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