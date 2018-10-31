Türkiye’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Güven Mektubunu Yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sunacak

TÜRKİYE’NİN YENİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ, GÜVEN MEKTUBUNU YARIN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA SUNACAK

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, güven mektubunu yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacak.

Geçen ay Büyükelçiler kararnamesi ile bu göreve atanan Murat Başçeri, bugün akşam saatlerinde KKTC’ye gelecek.

Başçeri, yarın saat 11:55’te KKTC Cumhurbaşkanlığı’na giderek güven mektubunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacak.

Büyükelçi Murat Başçeri, KKTC’yi yakından tanıyan bir isim. Başçeri, 2001-2005 yılları arasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde önce başkatip, ardından müsteşar olarak görev yapmıştı.

Başçeri, 2011-2013 yılları arasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yeniden görev aldı. Başçeri, bu dönemde önce birinci müsteşar, daha sonra da elçi müsteşar olarak görevde bulundu. Murat Başçeri, 2013’ten bu yana Ankara’da TC Dışişleri Bakanlığı’nda Kıbrıs’tan da sorumlu olan Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütüyordu.

(FG)