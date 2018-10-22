Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ve İto Başkanı Sıal Paris Gıda Fuarı’nda “north Cyprus” Standını Ziyaret Etti

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç Sial Paris Gıda Fuarı’nda yer alan North Cyprus standını ayrı ayrı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO( verilen bilgiye göre, ülke ve Oda olarak ilk kez katılım gerçekleştirilen fuarın ikinci gününde TC Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve beraberindeki heyet ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç KTSO şemsiye standını ziyaret ederek ürünler ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Elçi Musa ve Başkan Avdagiç’e Oda As Başkanı Atilla Süren, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çerkez ve Oda Fuar Koordinatörü Çağlar Türk Eşlik etti.

Musa ve Avdagiç, KKTC’li firmaları büyük ve önemli bir fuarda görmekten gurur duyduklarını dile getirerek, başarı dileğinde bulundular.

(RU/YIL)