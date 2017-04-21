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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Tandoğan’dan Açıklama...

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay M. Şükrü Tandoğan, Kıbrıs gazilerinin Yavuz Çıkarma Plajı’nı ziyaret etmelerine izin verilmediği yönünde basında çıkan haberin asılsız olduğunu bildirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Tandoğan'dan Açıklama...
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TANDOĞAN: “KIBRIS GAZİLERİNİN YAVUZ ÇIKARMA PLAJI’NI ZİYARET ETMELERİNE İZİN VERİLMEDİĞİ YÖNÜNDE BASINDA ÇIKAN HABER ASILSIZDIR”

Lefkoşa, 21 Nisan : Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay M. Şükrü Tandoğan, Kıbrıs gazilerinin Yavuz Çıkarma Plajı’nı ziyaret etmelerine izin verilmediği yönünde basında çıkan haberin asılsız olduğunu bildirdi.
 
Tandoğan yaptığı yazılı açıklamada, sözkonusu haber üzerine yapılan araştırmada; haberin asılsız olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Muğla Belediyesi tarafından düzenlenen ziyaret çerçevesinde KKTC’ye giden gazilerin sözkonusu haberin doğru olmadığını belirttiğini, plaja sokulmamaları gibi bir konunun söz konusu olmadığını ifade ettiklerini dile getiren Tandoğan açıklamasında şöyle dedi:

“Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimiz, savaş anılarını tazelemek için ziyaret ettikleri KKTC topraklarında Kıbrıs Türkü’nden her türlü yardım ve desteği görmektedirler. Ayrıca, bizzat kafile sorumluları, şube başkanı ve temsilciler de olayın doğru olmadığını genel merkeze ifade etmişlerdir.”

(SEL)

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