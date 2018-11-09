Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Tarım Bakanı Şahali\'yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali\'yi ziyaret etti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alan görüşmede konuşan Tarım Bakanı Erkut Şahali, Büyükelçi Başçeri\'yi Kıbrıs\'ta yeniden görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, daha önce birlikte mesaileri olduğunu bu nedenle bunu "bizim mahallede eski bir dosta yeniden kavuşma" olarak nitelediğini söyledi.



Erkut Şahali, Başçeri\'nin Kıbrıs\'ı ve Kıbrıs konusunu yakından bildiğini, bu yüzden tanışma fırsatını düz geçip zaman kazanacaklarını ve birlikte çalışmaya başlayacaklarını vurguladı.



Şahali, Başçeri\'ye "Eminim ki görev süreniz boyunca iki ülke arasındaki dostluk kardeşlik ilişkileri derinleşerek ve gelişerek devam edecek ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinden halklarımız son derece olumlu sonuçlar derleyecek" dedi.



Başçeri\'ye görevinde başarılar dileyen Şahali, her zaman işbirliğine açık ellerinden gelen katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

BAŞÇERİ

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri de, Kıbrıs\'ta daha önce de bulunduğu dönemde Şahali ile çalıştıklarını birlikte fikirler ürettiklerini ifade ederek, bunun Lefkoşa\'ya üçüncü tayini olduğunu ve ailecek burada olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Başçeri, kariyerinin 11 senesini Kıbrıs üzerinde yaptığını ifade ederek, "Umut ederim edindiğim bilgi birikim tecrübe sizlerin çalışmalarına da fayda sağlayacaktır. Kadro olarak size elimizden gelen katkıyı koymaya çalışacağız. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.



Tarım Bakanlığının görev alanına giren konuların üretimle ilgili olduğunu, üreten insanları yakından ilgilendirdiğini ifade eden Başçeri, üretime destek olmak ve böylece bu topraklarda ayaklarını sağlam yere basmalarını sağlamalarının boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.



(EMR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun Fotoğraf: Hüseyin Sayıl





