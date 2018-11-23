Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak çalıştay düzenledi.

KTBB ile TBB arasındaki işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen “Türkiye-KKTC Yerel Yönetimleri Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı” Ankara’da yapıldı.

KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ve TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’ün açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, “gelirlerin artırılması, şirketleşme, emlak-imar, belediyelerin görev tanımı ve yapısı” ele alındı.

Çalıştayın çok yararlı olduğunu ifade eden KTBB Başkanı Özçınar, TBB ile işbirliği içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalıştayda, KTBB Başkanı Özçınar, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’e ve TBB Danışmanı, Emekli Vali Zekeriya Şarbak’a, KTBB Asbaşkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sairesi Başkanı Salih Kumbar’a anı plaketi takdim etti.

KTBB heyeti çalıştayın ardından sürdürülen program çerçevesinde Altındağ ve Keçiören Belediyelerinin çalışma ve uygulamalarını da yerinde inceledi.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyetin katıldığı çalıştayda, Asbaşkan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yer aldı.

Çalıştaya, KTBB Hukuk Danışmanı Müjgan Irkad, Lefkoşa Türk Belediyesi Hukuk Danışmanı Gizem Bahri, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Emine Uzun da katıldı.

(EMR/YIL) FOTOĞRAFLI