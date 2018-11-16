Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu...pekcan:



TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: "TÜRK EXİMBANK, KKTC\'DE YERLEŞİK FİRMALARA DA İHRACAT KREDİ DESTEĞİ SAĞLIYOR. KKTC\'DEKİ FİRMALARIMIZIN DA BU İMKANLARDAN FAYDALANMASINI DİLİYORUZ. "



"KKTC MENŞELİ ÜRÜNLER, TÜRKİYE İÇİNDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRMEYE DEVAM EDECEKTİR"



"KKTC EKONOMİSİNİN ZENGİN GELECEĞİ İÇİN YAPILABİLECEK NE VARSA YAPMAYA KARARLIYIZ"



Ankara, 16 Kasım 18 : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank\'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yerleşik firmalara da ihracat kredi desteği sağladığını belirterek, "KKTC\'deki firmalarımızın bu imkanlardan faydalanmasını diliyoruz. Türk Eximbank\'ın kapıları KKTC\'li ihracatçılarımıza açıktır." dedi.



Pekcan, TOBB İkiz Kuleler\'de düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu\'nda yaptığı konuşmada, 35. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği KKTC\'nin "ilelebet özgür ve müreffeh yaşaması" dileğinde bulundu.



KKTC\'nin Türkiye için herhangi bir ülke olmadığını vurgulayan Pekcan, iki ülke arasındaki dayanışmanın, somut olarak birçok alanda kendini gösterdiğini söyledi.



Pekcan, alt ve üst yapı projelerinden, turizm ve eğitime kadar pek çok konuda KKTC\'nin yanında yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerimize daha da güç katmak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Kıbrıs Türklerinin refahının artırılmasında, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın öneminin bilincindeyiz. Bu ortaklıkların artırılması için ise STK\'lerimize de çok önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki köklü bakanlığın tek çatı altında birleştiğini anımsatan Pekcan, 81 ilde bu yeni yapıyla çok daha etkin ve hızlı çözüm ürettiklerini dile getirdi.



- "Türk Eximbank\'ın kapıları KKTC\'li ihracatçılarımıza açıktır"



Pekcan, söz konusu yeni yapının KKTC ile Türkiye\'nin ticari ve ekonomik ilişkilerine de ivme katacağını belirterek, "Türk Eximbank, KKTC\'de yerleşik firmalarımıza da ihracat kredi desteği sağlamaktadır. KKTC\'deki firmalarımızın da bu imkanlardan faydalanmasını diliyoruz. Türk Eximbank\'ın kapıları KKTC\'li ihracatçılarımıza açıktır." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki ticaret akışının daha da hızlandırılması için çalıştıklarını aktaran Pekcan, KKTC\'nin e-Devlet altyapısının tamamlanarak Türkiye\'nin e-Devlet sistemiyle tam uyumunu sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Ruhsar Pekcan, bu kapsamda mevzuat uyumu ve elektronik gümrük altyapısının kurulması için gerekli teknik destek, eğitim ve yazılımın da bakanlıkça sağlanacağına işaret ederek, "2019 sonuna kadar gümrüklerimizin hem dijitalleşmede hem de uyumda entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.



"KKTC\'NİN GELECEĞİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA KARARLIYIZ"



KKTC\'de üretilen bütün ürünlerin, Türkiye\'ye en ufak bir aksamayla karşılaşmadan ihracı için her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Pekcan, KKTC menşeli ürünlerin, Türkiye içinde üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmeye devam edeceğinin altını çizdi.



Pekcan, KKTC\'den Türkiye\'ye yönelik kargo taşımacılığında karşılaşılan beyanname açma yetkisine ilişkin sorunun da talepler doğrultusunda çözüldüğü bilgisini vererek, şöyle konuştu:



"Üçüncü ülkelerden gelip, Türkiye üzerinden KKTC\'ye ithal edilen ürünlerde yaşanan sorunların çözümü için ortak çalışmamız devam ediyor. Tüm bu çabalarımızın temelinde KKTC\'nin uğradığı haksız ticari ambargolara rağmen, Kıbrıs Türklerinin zengin geleceğine olan inancımız var. İş birliğimiz bununla sınırlı değil. Tüketicinin korunması alanında imzaladığımız protokol var. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokolle Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi\'nin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerine ortak olması için gereken düzenleme yapılmaktadır."



KKTC\'nin 21-24 Kasım\'da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO Fuarı\'na katılımından memnuniyet duyacaklarını belirten Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC ekonomisinin zengin geleceği için yapılabilecek ne varsa yapmaya kararlı olduklarını, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için çabalamaya devam edeceklerini kaydetti.



"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETTE TÜRK LİRASI KULLANILMALI"



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise forumun KKTC ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin iyileştirilerek ileriye taşınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"2017 verilerine bakıldığında KKTC yaklaşık 4 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan, kişi başına 14 bin dolar milli geliri bulunan bir ekonomi. Bugüne kadar yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5 civarında. Geçen yıl KKTC toplam 1,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken ihracatımız ise 105 milyon dolar seviyesinde kaldı. Hedefimiz önümüzdeki 10 yılda kişi başına düşen milli gelirimizi 20 bin doların üzerine çıkarmak."



KKTC\'nin ekonomik aktiviteyi arzu edilen seviyeye yükseltmek için yüksek katma değer üreten bir ekonomiye ihtiyaç duyduğunu belirterek Özdil, "Ülkemizin resmi para birimi Türk lirası, dolayısıyla Türk lirasındaki kur dalgaları bizi de etkiliyor. Bu konuda alacağımız tedbirler arasında Türkiye ile müzakere ederek hayata geçirebileceğimiz düzenlemeler de var. KKTC ekonomisinin rekabet gücünün ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi yönünde KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği artırılmalı." ifadelerini kullandı.



Özdil, iki ülke arasındaki ticarette Türkiye\'de Türk lirası cinsinden faturalandırılan ürünlerin KKTC\'de de Türk Lirası cinsinden faturalandırılması gerektiğine dikkati çekerek, daha yakın ilişkilerin tesis edilmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.



(AA/RU/ŞEB)









