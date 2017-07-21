Türkiye’de Meydana Gelen Ölümlü Trafik Kazasına Karışan 2 Tırdan Biri Kktc Plakalı

Türkiye’de, Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda 19 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan iki tırdan birinin KKTC plakalı olduğu açıklandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ 55 YAŞINDAKİ DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ

HÜRRİYET’İN HABERİNE GÖRE, YANAN TIRDA 1 KİŞİ DAHA VARDI, O DA KAZA ESNASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Türkiye’de, Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda 19 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan iki tırdan birinin KKTC plakalı olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Özerman Gümrükleme Nakliyat ve Lojistik adına kayıtlı HV 358 plakalı tır 13 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptı ve 19 Temmuz’da Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda trafik kazası yaptı.

Polis, tır sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Demirci’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Demirci’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı.

HÜRRİYET’İN HABERİNE GÖRE, YANAN TIRDA 2 KİŞİ VARDI

Öte yandan, Türkiye basınından Hürriyet’in haberine göre, kaza KKTC plakalı HV 358 plakalı tırın, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi. KKTC plakalı tır, çarpanın etkisiyle alev aldı. Yine Hürriyet’in haberine göre alev alan tırda bir de yolcu vardı ve sürücü gibi yolcu da kaza esnasında yaşamını yitirdi.

(RÇ/HÖ)