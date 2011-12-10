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Türkiye, Yatırım Liginde Sekizinci Sırada

2010 yılında doğrudan yabancı yatırımların (DYY) coğrafi olarak bir avuç ülkede toplanmayı sürdürüyor.

Türkiye, Yatırım Liginde Sekizinci Sırada

2010 yılında doğrudan yabancı yatırımların (DYY) coğrafi olarak bir avuç ülkede toplanmayı sürdürüyor.

10 Aralık 2011 Cumartesi 20:37
Türkiye, Yatırım Liginde Sekizinci Sırada
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Dünya Bankası, 2010 yılında doğrudan yabancı yatırımların (DYY) coğrafi olarak bir avuç ülkede toplanmayı sürdürdüğünü, doğrudan yatırımların yüzde 60'ının Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin'den oluşan BRIC ülkelerine gittiğini açıkladı.

Türkiye, büyük Batılı firmaların şu andaki yatırımlarının bulunduğu dünya ülkeleri listesinde 8'inci sırada yer aldı. Dünya Bankası'nın "2011 Dünyada Yatırım ve Politik Risk" raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye 2003 yılında 1,7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alırken, 2010 yılında bu rakamı 5,4 kat artırarak 9,28 milyar dolara çıkardı. Raporda, Türkiye'nin adı Şili, Kolombiya, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Meksika, Peru ve Vietnam ile birlikte ikinci kademe ülkeler arasında yer aldı. Dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2003-2010 yılları arasında iki kat arttı. 2003 yılından 2010'a Rusya'nın aldığı DDY miktarı 5,3 kat, Kazakistan'ın ise 4,7 kat yükseldi. Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde DYY akışı 2003 yılında 23,8 milyar dolar iken bölgede 2010 yılında 84,9 milyara ulaştı. Arap Baharı'nın yaşandığı Mısır'da 2003 yılındaki doğrudan yabancı yatırım girişi 240 milyon dolarken, rakam yıllar içinde yükselerek 2010 yılında 6,39 milyar dolara çıktı, yani 27 kat arttı. Tunus'ta 590 milyon dolar olan doğrudan yabancı yatırım 2010'da 1,40 milyar dolara ulaştı. 2003 yılında dünyada doğrudan yabancı yatırım kapsamına giren yatırım tutarı 646 milyar dolar iken bu rakam 2010'da 1 trilyon 307 milyar dolara çıktı. Gelişmekte olan ülkelere doğru akışlar yüzde 3,3, gelişmiş ülkelere doğru akışlar yüzde 1,6 artış gösterdi.

Dünya Bankası raporunda haziran ve temmuz aylarında gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapan çoğunluğu Batı kökenli, dev çokuluslu girişimlerden 316 üst düzey yönetici arasında yapılan bir anket de yer aldı. 'Firmanız şu anda hangi gelişmekte olan ülkede yatırım yapıyor?' sorusuna üst düzey yöneticilerin yaklaşık yüzde 45'i Çin, yüzde 39'u Hindistan, yüzde 37'si Brezilya, yüzde 26'sı Rusya Federasyonu, yüzde 22'si Meksika, yüzde 20'si Arjantin, yüzde 19'u Güney Afrika olarak cevap verdi. İşadamlarının yüzde 18'i ise Türkiye cevabını verdi. Böylece Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında büyük Batılı firmaların şu anda yatırımlarının bulunduğu listede 8'inci sırada yer aldı.

Son Güncelleme: 10.12.2011 20:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeParaEkonomiYatırım
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