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Türkiye ve KKTC’de dev FETÖ operasyonu!

Türkiye ve KKTC’de dev FETÖ operasyonu!

09 Ocak 2018 Salı 13:05
Türkiye ve KKTC’de dev FETÖ operasyonu!
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Türkiye’de Diyarbakır merkezli 22 il ile KKTC’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 50’si muvazzaf 56 asker gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve örgütün “mahrem yapılanması”nda faaliyet gerçekleştirdikleri, ifade beyanları, dijital ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır merkezli 22 il ve KKTC’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf 43 astsubay ve 7 uzman çavuş ile aktif görevde bulunmayan bir üsteğmen, 4 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:08
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