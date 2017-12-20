Türkiye ve KKTC'de FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı

Ağrı merkezli 20 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 30 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 27 astsubay ve 5 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Bu kişilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli 20 il ile KKTC'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 2 kişinin daha arandığı belirtildi.