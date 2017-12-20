Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109928
ALTIN
156.005
DOLAR
3.8393
STERLİN
5.1400
EURO
4.5449
20 Aralık 2017 DÖVİZ KURLARI
Çalıştığı Kasayı Soydu
Çalıştığı Kasayı Soydu
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
banner256

Türkiye ve KKTC'de FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı

Türkiye ve KKTC'de FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:19
Türkiye ve KKTC'de FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı
banner238

Ağrı merkezli 20 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 30 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 27 astsubay ve 5 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Bu kişilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli 20 il ile KKTC'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. 
Soruşturma çerçevesinde 2 kişinin daha arandığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÇAK TÜTÜNE SUÇÜSTÜ
KAÇAK TÜTÜNE SUÇÜSTÜ
CİNAYETE GÖZ YUMAN DA KATİLDİR
CİNAYETE GÖZ YUMAN DA KATİLDİR
Çalınan araç hala bulunamadı!
Çalınan araç hala bulunamadı!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim