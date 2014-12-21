Türkiye Para Basacak



Türkiye, yerli enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırıyor.



Afşin-Elbistan, Karapınar-Ayrancı, Afyon-Dinar, Eskişehir-Alpu ve diğer sahalarda 18.500 MW yeni yerli santral kapasitesi ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 30 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Enerji yönetimi maden üretimindeki kazancını da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.



YAKLAŞIK 30 YIL YETER



Afşin-Elbistan havzasında yeni termik santraller yapılması için düğmeye basıldı. 12 milyar dolarlık yatırımla bu havzada 5 bin MW kurulu güce sahip termik santral inşa edilecek. Maden Tetkik ve Arama Kurumu, Karapınar’da 1.8 milyar tonluk linyit rezervi keşfetti. 5 bin MW gücündeki termik santrale yaklaşık 30 yıl yetebilecek rezerve sahip sahada Atatürk Barajı’nın iki katı kadar elektrik üretilmesi hedefleniyor. Havzada 6 milyar dolarlık yatırım ile 3 bin MW gücünde termik santral kurulması planlanıyor. Dinar’daki 1 milyar tonluk kömür rezervinin elektrik üretiminde kullanılması hedefleniyor.



Havzada 5 milyar dolar yatırımla 3.500 MW’lık termik santral yapılması öngörülüyor. Alpu’da keşfedilen 1.5 milyar ton linyit rezervi 8 milyar dolar yatırımla 6 bin MW termik santralle değerlenecek. Yapılacak termik santralle yıllık 2.5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.