Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Resepsiyonu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Büyükelçilik'te resepsiyon verdi.

Resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Derya Kanbay davetlilerin 30 Ağustos dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Büyükelçi Kanbay daha sonra resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.