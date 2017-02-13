Türkiye'nin Adayı Raşit Pertev...



Birleşmiş Milletler’in (BM) merkezi Roma’da bulunan tarım alanındaki finans kurumu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunun (IFAD) başkanlığı için yarınki seçimde yarışacak olan Raşit Pertev, özgeçmişlere bakıldığında diğer adaylar arasından bu alandaki deneyimiyle öne çıktığını söyledi.BM’nin 1977 yılında, gelişme yolundaki ülkelerde açlık, kırsal alanda yoksullukla mücadele için gıda üretiminin artırılması, yeni iş ve gelir imkânlarının sağlanması, bu hususta başta yoksul halka yardıma yönelik, kırsal kalkınma projelerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanması amacıyla kurulan IFAD, önemli bir seçimin arifesinde.Dünyadaki tarım ve kırsal alanlara yönelik mali politikaların belirlendiği kurumun her yıl şubat ayında yapılan Guvernörler Konseyi’nin yarın başlayacak olan 40’ıncı toplantısı, başkanlık seçimi gündemiyle toplanmaya hazırlanıyor.Nijeryalı Kanayo F. Nwanze’nin 2009’dan beri başkanlığını yaptığı IFAD’da son 3 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten başkan adayı Pertev, 176 üye ülkenin oy kullanacağı başkanlık seçiminde, tarım, kırsal kalkınma ya da doğrudan doğruya kalkınma alanında tecrübesi olmayan diğer adaylar arasından, bu alanlardaki tecrübesiyle öne çıkıyor.58 yaşındaki Kıbrıslı Türk Pertev, kıran kırana geçecek başkanlık seçimi öncesinde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Tecrübeyle dolu kariyerine işaret eden Raşit Pertev, “Uzun yıllardan beri Afrika’nın ücra köylerinde tabandan tavana kalkınma projeleriyle başlayıp, Dünya Bankasına, Türkiye’den tutun da Uganda ve Burundi’de yürüttüğüm tarım ve kırsal kalkınma programlarına, merkezi Paris’te olan Dünya Çiftçiler Birliğinin genel sekreter yardımcılığına kadar uzanan dolu dolu bir meslek hayatım oldu.” dedi.Kıbrıs’taki Annan referandumu sürecinde de Tarım ve Orman Bakanlığı yapan, sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı ve aynı zamanda BM gözetimindeki barış görüşmelerinde başmüzakereci olarak şu anda yürütülen görüşmelerin temelini atan isim olan Pertev, “Son 3 yıldan beri de IFAD’ın Genel Sekreteriyim. Tüm meslek hayatım bana IFAD’ın esas görev alanı içine giren küçük çiftçileri, kırsal kesimdeki fakirlik ve açlığı, çiftçi örgütlenmesini, uluslararası katılım bankalarının kırsal kesim yatırımlarını, hükümet olmayı, müzakere ve diplomasiyi birebir öğretmiş oldu, derin tecrübeler kazandırdı. Bir yerde, beni bir IFAD başkanının taşıyabileceği özellikleri tam olarak karşılayan tek aday kıldı.” diye konuştu.Başkanlık seçiminde, Türkiye’nin resmi adayı olan Raşit Pertev, İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünyanın birçok çiftçi örgütünün desteğini arkasına almış durumda.Yarın başlayacak olan IFAD Guvernörler Konseyi Başkanlık Seçiminde, Türkiye’nin adayı Pertev’in yanı sıra Endonezya’dan Bambang Brodjonegoro, Meksika’dan Maria Eugenia Cesar Perez, İtalya’dan Paolo De Castro, Fas’tan Ismhane Elouafi, Togo’dan Gilbert Fossoun Houngbo ve Dominik Cumhuriyeti’nden Josefine Stubbs yarışacak.Seçimde, Türkiye’yi temsil etmek ve Pertev’in adaylığına destek vermek üzere Türkiye’den Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile ekibinin Roma’ya gelmesi bekleniyor.