Türkiye KKTC'nin Değişiklik Taleplerini Kabul Etti

TÜRKİYE KKTC’NİN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

BAKANLAR KURULU YARIN TOPLANARAK TASLAĞIN YENİ HALİNİ ONAYLAYACAK

Başbakan Ömer Kalyoncu, KKTC’nin su konusundaki taslak anlaşma metnine ilişkin değişiklik taleplerinin Türkiye tarafından kabul edildiğini açıkladı.

TAK’a saat 19.30 civarında açıklama yapan Kalyoncu, Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak taslağın yeni halini onaylayacağını söyledi.

Kalyoncu, değişiklik taleplerinin özellikle belediyelerle ilgili olduğunu da ekledi ve konuyla ilgili detayların yarın açıklanacağını söyledi.