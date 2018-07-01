“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor

TİCARET ODASI İLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEKİ TOPLANTI SALI GÜNÜ TİCARET ODASI’NDA YAPILACAK

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Salı günü “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenliyor.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, KTTO Toplantı Salonu’nda yer alacak toplantı saat 10.30’da başlayacak.

Toplantının açılış konuşmalarını Başbakan Tufan Erhürman, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak.

Ardından Türkiye-KKTC ticaret ve yatırım ilişkileri temalı sunumları KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Dr. Güven Sak yapacak.

Toplantı sonrasında iki örgüt arasında “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Formu”nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı da imzalanacak.