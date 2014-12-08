Türkiye İle Yunanistan’ın Gaz Konusunda Ortak Çalışma Kararı Değerlendirildi

SETA EKONOMİ DİREKTÖRÜ KARAGÖL: "BİR YANDA RUSYA'NIN GÜNEY AKIM'I İPTAL EDİP TÜRKİYE'DEN GEÇECEK YENİ BORU HATTI FİKRİ, DİĞER YANDA TÜRKİYE'YE AKACAK KUZEY IRAK PETROLÜ VE GAZI. YUNANİSTAN, ANKARA'NIN KİLİT ROLÜNÜN DE VE DOĞU AKDENİZ GAZININ AVRUPA'YA ULAŞMASI İÇİN EN FİZİBİL YOLUN DA TÜRKİYE OLDUĞUNUN FARKINDA. TÜRKİYE'NİN DIŞLANMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

LEFKOŞA'DA BULUNAN AVRUPA RİM POLİTİKA VE YATIRIM KONSEYİ BAŞKANI LAKES: "TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ ENERJİ SAHNESİNDE DAHA ÇOK ROL EDİNMELİ.BUNUN YOLU DA MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINDAN GEÇİYOR. GKRY DEVLET BAŞKANI ANASTASİADES KALP AMELİYATI OLDU. DOLAYISIYLA MÜZAKERELER BİRKAÇ AYDAN ÖNCE BAŞLAMAZ"

Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs gazı için işbirliği yapma kararını değerlendiren uzmanlar, Atina'nın bu gazın Avrupa'ya taşınması için Ankara'nın kilit rolünün farkında olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinin başlamasının ön şart olduğunu belirtiyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile ikili enerji ilişkilerini geliştirme ve Kıbrıs etrafındaki gaz kaynaklarının paylaşımı konularında alınan ortak çalışma kararını değerlendirdi.

Türkiye'nin, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır ve İsrail'in de içinde olduğu Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında kalmak istemediğini ifade eden Karagöl, Türkiye'nin hem Kıbrıs sorununu hem de Yunanistan ve GKRY ile ekonomik ve enerji alanında işbirliği yapmak istediğini vurguladı.

Karagöl, şunları kaydetti:

"Rusya ile Türkiye arasında siyasi konularda anlaşmazlık olsa da enerji konusu adeta dokunulmaz ve bu durum Doğu Akdeniz enerji denkleminde Türkiye'nin önemini artırıyor. Bir yanda Rusya'nın Güney Akım'ı iptal edip, Türkiye'den geçecek yeni boru hattı fikri, diğer yanda Türkiye'ye akacak Kuzey Irak petrolü ve gazı. Yunanistan, Ankara'nın kilit rolünün de Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaşması için en fizibil yolun Türkiye olduğunun da farkında. Türkiye'nin dışlanması söz konusu olamaz."

İSRAİL-GKRY-GİRİT-YUNANİSTAN-İTALYA DOĞALGAZ BORU HATTI İÇİN AB FONU TALEBİ

Lefkoşa'da bulunan Avrupa Rim Politika ve Yatırım Konseyi Başkanı Gary Lakes, liderlerin ziyaretteki beyanlarını "diplomatik nezaket" olarak niteledi.

Doğu Akdeniz gaz oyununda yeni oyuncu grupları oluştuğunu belirten Lakes, "Yunanistan- Kıbrıs Rum kesimi- İsrail ve Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır olmak üzere iki grup var. İsrail ve Mısır'ın Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden iletişim kurmasını sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Lübnan'ı da bu oyuna dahil etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya dışişleri bakanlarının Avrupa Birliği Ulaşım, Telekominikasyon ve Enerji Zirvesi için Brüksel'de bulunduğunu İfade eden Lakes, birlikten İsrail-GKRY-Girit-Yunanistan-İtalya doğalgaz boru hattı fizibilite çalışması için fon talep edecekleriini bildirdi.

“Bu projeye pek güvenilmiyor ve inanılmıyor. Fizibilite çalışması tüm soru işaretlerini gidermeli" diyen Lakes, "Türkiye, Doğu Akdeniz enerji sahnesinde daha çok rol edinmeli. Bunun yolu da müzakerelerin başlamasından geçiyor. GKRY Devlet Başkanı Anastasiades kalp ameliyatı oldu. Dolayısıyla müzakereler birkaç aydan önce başlamaz" ifadelerini kullandı.