Türkiye ile Yunanistan arasında ön temaslar keşif amaçlı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türk tarafının, Kıbrıs sorununda, Ankara ile Atina arasında ön görüşmeler (keşif amaçlı) yapılmasına olumlu yaklaştığını öne sürdü.



Fileleftheros gazetesi, “Geleceği Belirleyecekler-Türkiye-Yunanistan Arasındaki Genişletilmiş Temaslar Kıbrıs Sorununda Zemin Olup Olmadığın Gösterecek” başlıklı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, ERT’e verdiği röportaj çerçevesindeki açıklamalarına geniş yer verdi.



Gazete, Rum tarafının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki böylesi bir diyaloğun, daha da ileri gelişmeleri ve özellikle müzakerelerin Güvenlik konusunda devam edip etmeyeceğini belirleyeceği düşüncesinde olduğunu yazdı.



Habere göre Kocias açıklamasında Kıbrıs sorunundan söz ederek, Kıbrıs sorununun özlü sorunlarının, “işgalin” ve müdahale haklarının müzakere masasında olmasının, Yunan diplomasisinin bir başarısı olduğunu savundu.



Kocias, diyaloğun bu iki konu olmadan görüşülebileceğine ve netleşebileceğine- BM, AB, diğer uluslararası ve tüm Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil-inananların bulunmadığını ifade etti.



Kıbrıs sorununun “istila ve işgal” sorunu olduğu noktasının uluslararası kabul gördüğünü ifade eden Kocias, Kıbrıs sorununda, özlü bir sonuca sahip olacağı yeni bir uluslararası konferansın ileriye götürülmesi için bunun öncesinde, Kıbrıs sorununun 5’inci ve 6’ncı noktalarıyla(işgal ve müdahale hakları) ilgili gündemin ele alınması gerektiğini, orada garantör güçler arasında ortak anlayış ve yakınlaşmanın olup olmadığının ortaya çıkacağını savundu.



Kocias, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ön görüşmelerin yapılması gerekliliğini kabul ettiğini de iddia etti.



VİKTORAS PAPADOPULOS KOCİAS’IN AÇIKLAMALARINI YORUMLADI



Politis gazetesine göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, dün yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın açıklamalarını yorumladı.



Papadopulos, iç boyuta ilişkin diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunun, uluslararası boyut ve yeni bir konferans konusunda ise tüm taraflarca iyi bir hazırlığın yapılması gerektiğinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bilindik görüşünü teşkil ettiğini belirtti.



Anastasiadis’in bunu sıkça tekrarladığına dikkati çeken Papadopulos, Anastasiadis’in bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de geçtiğimiz Eylül ayında ilettiğini ifade etti.



Papadopulos, bu çerçevede Yunanistan hükümetiyle işbirliğinde bulunduklarını, mutlak anlayışa sahip olmakla birlikte görüşlerinin örtüştüğünü belirtti.



ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI



Öte yandan Alithia gazetesi ile Fileleftheros gazetesi, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, TBMM’de yapmış olduğu ve Kıbrıs sorununa da değindiği açıklamalarına yer verdi.



Habere göre Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözülmemesinin Kıbrıs Rum tarafının yönetimi, gücü ve ekonomiyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesinden kaynaklandığını ifade etti.



Fileleftheros gazetesi Çavuşoğlu’nun açıklamalarını “Çavuşoğlu Mevcut Parametreleri İstemiyor” başlığıyla aktardı.