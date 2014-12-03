Türkiye İle KKTC Arasında “Çevre Alanında İşbirliği” Protokolü İmzalandı

Türkiye ile KKTC çevre bakanlıkları arasında “Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Birinci 2 Yıllık (2015 - 2016) Çalışma Programı Protokolü” imzalandı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokole bakanlık adına Müdür Efsun Kaşif Salel ile Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu imza koydu.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek’in KKTC'de bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetiyle yaptığı görüşmede hedef olarak belirlenen ve gün içerisinde teknik komitelerin müzakere ederek şekillendirdiği protokol, 2015 - 2016 yıllarını kapsayacak.

Protokole göre, “çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması için 2015 yılı başı itibarıyla taraflar eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esaslarına dayanarak bilgi, deneyim ve teknoloji transferi ile ilgili özel programlar ve projeler aracılığıyla” işbirliği yapacak.