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Türkiye Güne Depremle Uyandı!

Konya'da Deprem!

Türkiye Güne Depremle Uyandı!

Konya'da Deprem!

27 Kasım 2014 Perşembe 09:08
Türkiye Güne Depremle Uyandı!
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Kütahya ve Bodrum'da vatandaşlar bu sabah depremle uyandı. Kütahya Simav'da 4.0 ile 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 02.04'te, merkez üssü Simav'ın Su döşeği köyü olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İlk depremden 7 dakika sonra 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi ilk depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Bodrum'da ise Saat 07.05'te merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Güncelleme: 27.11.2014 09:18
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