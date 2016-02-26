Türkiye Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, KKTC’de Temaslarını Sürdürüyor

BAŞBAKAN KALYONCU, TÜFENKÇİ’Yİ KABUL ETTİ

KALYONCU: “UMARIZ BU DÖNEM KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BİR SONUCA ULAŞIRIZ AMA BİZİM İÇİN SORUN ÇÖZÜLSE BİLE TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLERİN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ VE ASILDIR”

TÜFENKÇİ: “11 ŞUBAT 2014 TARİHLİ ORTAK AÇIKLAMADA İFADE EDİLEN İKİ TOPLUMLU, İKİ KESİMLİ, FEDERAL BİR ÇÖZÜMDE HER İKİ TARAFIN DA KAZANACAĞI ÇOK ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ”

“BÖYLESİ BİR ÇÖZÜM BÖLGESEL İSTİKRARA DA KATKIDA BULUNACAK”

Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılsa bile Türkiye’yle ilişkilerin önemini sürdüreceğini söyledi.

Kalyoncu “Bizim için sorun çözülse bile Türkiye’yle ilişkilerimizin devam etmesi önemlidir ve asıldır” dedi.

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi de, Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, federal bir çözümden her iki tarafın da çok şey kazanacağını düşündüklerini ifade ederek, böylesi bir çözümün bölgesel istikrara da katkıda bulunacağını vurguladı.

Başbakan Kalyoncu, saat 16.30’da KKTC’ye bu sabah gelen Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve heyetini kabul etti. Kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Maliye Bakanı Birikim Özgür ile Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da hazır bulundu.

TÜFENKÇİ: “GÜZEL KIBRIS’IN GÜZEL BAŞKENTİNDE SICAK KARŞILAMA…”

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “Güzel Kıbrıs’ın başkenti güzel Lefkoşa’da sizlerle bir araya gelmekten ve bu sıcak karşılamadan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlere en derin saygı ve muhabbetlerimi iletmek istiyorum” diyerek başladığı konuşmasında, KKTC’nin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tüfenkçi, KKTC’yi bir komşudan öte dost ve kardeş olarak gördüklerini ifade ederek, kendilerini evlerinde hissettiklerini, Anadolu insanının samimiyetini ve içtenliğini tüm KKTC’de gördüklerini söyledi.

“İZOLASYONU, TANINMAMIŞLIĞI, VARLIĞI İNKARI MAALESEF DÜNYA SESSİZLİK İÇİNDE İZLİYOR”

Kıbrıs Türk halkının bu özelliklerini yıllardır kalıcı barış için sürdürdüğü çabada da gördüklerini kaydeden Bülent Tüfenkçi, “Yıllardır süren siyasi izolasyonu, tanınmamışlığı, bir milletin siyasi kimliği ve varlığının inkar edilişini tüm dünya maalesef sessizlik içinde izlemektedir” diye konuştu.

Tüfenkçi, Kıbrıs Türkü’nün Annan Planı’na gösterdiği desteği göstermeyen Rum tarafının hem AB’ye girdiğini, hem de adanın sözde tek yetkin milleti olarak tanınarak Kıbrıs Türkü’nün adada yok sayıldığını kaydetti.

Türkiye’nin ilgili kurumlarının bu haksızlığı tüm dünyaya duyurmak için her türlü girişimde bulunduğunu ifade eden Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, BM; AB ve diğer uluslararası platformlarda KKTC’nin haklı siyasi özgürlük mücadelesinin dile getirildiğini anlattı.

Tüfenkçi, Kıbrıslı Türklerin yanında olduklarını her zaman ifade ettiklerini de vurguladı.

“ÇÖZÜMDE HER İKİ TARAFIN DA KAZANACAĞI ÇOK ŞEY VAR”

“11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamada ifade edilen iki toplumlu, iki kesimli, federal bir çözümde her iki tarafın da kazanacağı çok şey olduğunu düşünmekteyiz” diyen Tüfenkçi, böylesi bir çözümün bölgesel istikrara da katkıda bulunacağını vurguladı.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2014 sonunda Türk-Yunan iş çevrelerinin Atina’da düzenlediği toplantıda yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunan Bülent Tüfenkçi, Davutoğlu’nun “iki ayrı devlet ve millet olabiliriz ama ülkelerimizi tek coğrafyaymış gibi planlamak akıl işidir, bundan her iki ülke de kazançlı çıkacaktır” dediğini kaydetti. Bu söylemin önemine işaret eden Tüfenkçi, adadaki düzenin sağlanmasının son dönemde adeta savaş alanının andıran bölge için de son derece önemli olduğunu söyledi.

Tüfenkçi, Ada etrafında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin; Türkiye’den gelen suyla tarımın geliştirilebilmesinin, uluslararası alanda turizmin yapacağı katkının, zengin deniz ürünü çeşitliği ve birçok alanda sağlayacağı faydayla adaya ve tüm bölgeye istikrarı getireceği kanısını ifade etti.

“AKINCI VE ANASTASİADİS’İN BARIŞA YÖNELİK MESAJLARI BİZİ DE MUTLU EDİYOR”

Türkiye-Yunanistan, Türkiye-AB ve kurulacak Federal Kıbrıs Devleti arasında kurulacak iyi diyaloğun bölgede istikrar kaynağı olacağını ve uluslararası camiada Türk halkının ebedi temennisi olarak barışa katkıda bulunacağını kaydeden konuk Bakan Tüfenkçi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in barışa yönelik mesajlarının kendilerini de mutlu ettiğini vurguladı.

Tüfenkçi, şöyle devam etti:

“MASADAKİ SORUNLARIN AZALMASI SEVİNDİRİYOR ANCAK KIBRIS TÜRKÜ’NÜN KARARINA SAYGI GÖSTERECEĞİZ”

“Masada çözülemeyen sorunların gittikçe azaldığını ve aşılması zor görülen krizlerin bile yavaş yavaş aşılıyor olması, gerçekten bizleri sevindirmektedir. Ancak yine de unutulmamalıdır ki 2004’te olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün vereceği karara yine saygı göstererek, ülkenizi her ne olursa olsun hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.”

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, ziyaretiyle ilgili de bilgi verdiği konuşmasında, bakanlık olarak güvenli ticareti hedeflediklerini ve diğer ülkelerle iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Tüfenkçi, bugün imzalanan Ortak Gümrük Komitesi kurulması ve Tüketicilerin Korunması Konusunda İş Birliği Protokolü’nün amaçlarına da değindi.

“Bu ziyaretimiz çözüm odaklı, sürdürülebilir, kurumsal bir mekanizmanın tesisi açısından son derece önemlidir” diyen Bülent Tüfenkçi, iki protokolün de oldukça faydalı olacağına inandığını kaydetti.

KALYONCU

Başbakan Kalyoncu da konuk bakan Tüfenkçi’nin bugün iki protokole imza attığını ve yoğun bir gün geçirdiğini belirterek, “İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.

Kalyoncu, Tüfenkçi ve heyetini aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti’nin bize yönelik tavrı bizim için memnuniyet vericidir” diye konuştu.

Kıbrıs’ta çözüm olsa bile Türkiye’yle ilişkilerinin her zaman devam edeceğini kaydeden Başbakan Kalyoncu, şöyle devam etti:

“İYİ İLİŞKİLERİN DEVAM ETMEMESİ EŞYANIN TABİATINA AYKIRI”

“Zaten devam etmemesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Dolayısıyla şimdi döşenen zemin, gelecekte çok daha sağlam biçimde bu ilişkinin devamı yönünde önemli bir zemin oluşturacaktır.

2007’de imzalanan kaçakçılığa yönelik protokol, bugün Gümrük Komitesi’yle beraber yeniden daha farklı biçimde gündeme gelmiş bulunmaktadır. Tüketici haklarının korunmasına yönelik imzalanan protokol önemli bir gelişmedir. Bu, hem bizim ihracatımıza yönelik Türkiye’deki tüketici haklarının korunması, hem de Türkiye’den buraya ihraç edilen -ki bizim en büyük ithalatımız Türkiye’dendir- buradaki tüketici haklarının korunması açısından önemli bir mevzuat oluşturma yönünde bir adım oluşturuyor. Bu açıdan da daha ziyade korunması gereken taraf biziz diye algılıyorum ve bu protokolden de mutlu olduğumuzu söylemek isterim.”

“TEK TARAFTAN EVET ÇIKMASINA RAĞMEN…”

Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs sorununun 2004’te götürüldüğü referandumda tek taraftan evet çıktığını hatırlatarak diğer taraftan hayır çıkmasına rağmen Rumlara AB yolunun kapanmadığını, daha çok açıldığını, o günden bu yana AB nezdinde Kıbrıslı Türklerin durumunda ise çok fazla bir değişiklik olmadığını anlattı.

Kalyoncu konuşmasını, “Umarız bu dönem bir sonuca ulaşırız ama bizim için sorun çözülse bile Türkiye’yle ilişkilerimizin devam etmesi önemlidir ve asıldır. Bulunduğumuz coğrafyada ve mensup olduğumuz ulusal değerler açısından da bunun böyle olması gerektiği gün gibi orta yerdedir.

Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum” diye tamamladı.