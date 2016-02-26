Türkiye Gümrük Bakanlığı İle Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulması İçin Anlaşma İmzalandı

TC GÜMRÜK BAKANI TÜFENKÇİ: “TİCARİ İLİŞKİLERDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ AÇISINDAN OLDUKÇA FAYDALI VE SON DERECE ÖNEMLİ”

MALİYE BAKANI ÖZGÜR, ANLAŞMANIN “DÜZENLİ VE PLANLI BİR ŞEKİLDE” DÜNYADAKİ EN İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASINI VE İKİ GÜMRÜK İDARESİ ARASINDA VERİ AKIŞININ HIZLANMASINI SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

KKTC ile Türkiye arasında “Ortak Gümrük Komitesi” kuruluyor.

Maliye Bakanı Birikim Özgür ile Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, gümrük alanındaki hususların en üst düzeyde görüşülmesini sağlamak amacıyla “Ortak Gümrük Komitesi” kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat metni Maliye Bakanlığı’nda, iki bakan arasındaki ve ardından yapılan heyetler arası görüşmenin sonunda imzalandı.

KAÇAK EŞYA TRAFİĞİNİN ÖNLEMESİ…

Ortak Gümrük Komitesi kurulmasını öngören mutabakat zaptıyla; gümrük alanına giren hususların farklı komitelerde görüşülmesi yerine en üst düzeyde görüşülmesini sağlamak, Doğu Akdeniz’de kaçak eşya trafiğinin önlenmesi yönünde gümrük idareleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi, gümrük idareleri arasında bilgi ve uzman değişimi ile KKTC Gümrük Dairesi’nin modernizasyonunun yolunun açılması amaçlanıyor.

ÖZGÜR: “VERİ AKIŞI HIZLANACAK”

Maliye Bakanı Birikim Özgür, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile var olan iyi ilişkilerin, somut iş birliği anlaşmalarıyla taçlandırılmasının, bu çerçevede 2007 yılında Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolüne, “en iyi uygulamaların ve teknolojik gelişmelerin KKTC’ye yansıtılacak şekilde süreklilik” kazandırmanın önemli olduğunu söyledi

Özgür, mutabakat zaptı sayesinde kurulacak Ortak Gümrük Komitesi ve oluşturulacak çalışma gruplarıyla, “düzenli ve planlı bir şekilde” dünyadaki en iyi uygulamaların paylaşılmasının ve iki gümrük idaresi arasında veri akışının hızlanmasının sağlanacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Özgür, gümrüklerde daha hızlı işlem gerçekleştirilmesinin ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik olumlu yaklaşımından azami düzeyde yararlanılması gerektiğini, Avrupa Birliği ile uyum süreci çalışmalarının da paylaşılmasının Kıbrıs Türk kesiminin olası bir çözümde oluşacak yapıya çok daha hazır olması bakımından büyük önem taşıdığını ifaden Özgür, iki ülkenin iş birliğinin bölgedeki barış ortamına da ciddi katkı yapacağına, farklı ülkelerin de katılımıyla bölgede ekonomi ve insani yönden katkı yapılabileceğini vurguladı.

TÜFENKÇİ: “KKTC ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin “yakın dostu ve kardeşi” olduğunu, KKTC’nin Türkiye açısından çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Özgür ile gerçekleştirilen görüşmenin gümrük idareleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından çok yararlı geçtiğini belirten Tüfenkçi, imzalanan mutabakat zaptının “ticari ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü açısından oldukça faydalı ve son derece önemli” olduğunu belirtti.

Türkiye’nin gümrük alanında daha yakın ve etkin iş birliği yapılması amacıyla başta komşu ülkelerle ortak gümrük komitesi oluşturulması yönüne gittiğini ifade eden Tüfenkçi, bugün imzaladıkları mutabakat zaptı ile hedefin, “Doğu Akdeniz’de kaçak eşya trafiği ile mücadelenin ve teknik konularda yardımlaşmanın ileriye götürülmesi; gümrük idareleri arasında bilgi alış verişi, personel ve uzman değişiminin sağlanması; gerekli görülmesi halinde çalışma grupları tesis edilmesi, KKTC gümrük idaresinin modernizasyonuna düzenli ve proje temelli katkı sağlanmasının yolunu açmak olduğunu” anlattı.

Ortak Gümrük Komitesi’nin toplantılarının yılda bir kez yapılacağını da kaydeden Tüfenkçi, “Ziyaretimiz, sürdürülebilir, kurumsal bir mekanizmanın tesisi açısından son derece önemli bir adımdır” dedi.

Konuk bakan ve heyeti temaslarını öğleden sonra da sürdürecek.