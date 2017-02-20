Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bu Gece KKTC’ye Geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek.

Çavuşoğlu ile Akıncı, saat 16.00’da basın açıklaması yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Çavuşoğlu, yarın saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye geliyor.