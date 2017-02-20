Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bu Gece KKTC’ye Geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye geliyor.
Çavuşoğlu, yarın saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.
Çavuşoğlu ile Akıncı, saat 16.00’da basın açıklaması yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek.