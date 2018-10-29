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Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

29 Ekim 2018 Pazartesi 06:57
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü, bugün, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa ilçeleri ile diğer bazı yerlerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyonu’ndan dün yaptığı konuşmayla başladı. Konuşmanın ardından 21 pare top atışı yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay bu akşam da resepsiyon verecek. Büyükelçilik İkametgâhı'nda yer alacak resepsiyon saat 19.00’da başlayacak.
LEFKOŞA
Lefkoşa’da bugünkü tören saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek, daha sonra Anıt Özel Defteri imzalanacak.
Lefkoşa’da saat 15.00’te Mehmet Akif Caddesi çemberinden yürüyüş başlayacak. Barbarlık Müzesi önünde bitecek yürüyüşün ardından konser yer alacak.
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören, saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. Zafer Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiir okunması ardından tamamlanacak.
İkinci tören ise saat 11.30’da şenlik havasında kortej eşliğinde Sulu Çember’den başlayarak, İsmet İnönü Bulvarı Lemar önünde devam edecek.
Yürüyüş ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verecek ve gösteriler yapılacak.
GİRNE
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de de tören düzenlenecek. Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, Saygı Marşı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
Tören yürüyüşü ise, saat 16.00’da Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda bando konseri yer alacak.
GÜZELYURT
Güzelyurt’taki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle gerçekleştirilecek.
Buradaki törenin ardından, ikinci tören Müze önünde yapılacak. Bu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören, şiir ve halk dansları gösterisinden sonra geçit töreniyle sona erecek.
Ardından Güzelyurt Kaymakamlığı-Askeri Kantin arasında yürüyüş yer alacak.
İSKELE
İskele’deki tören, saat 09.45’te İskele Belediyesi önünden, Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak kortejle başlayacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi izleyecek.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Bando Konseri, şiirlerin okunması, halk dansları ve horon gösterisinin ardından tören sona erecek.
LEFKE
Lefke’de yapılacak tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
Tören halkın bayramının kutlanması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiirlerin okunması, halk dansları gösterisi ve bando konseriyle sona erecek.
Lefke’de saat 09.45’te Lefke Polis Binası-Asmalı Kahve arasında yürüyüş gerçekleştirilecek.
MEHMETÇİK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mehmetçik’te de tören düzenlenecek.
Tören, Mehmetçik Park Alanı’ndaki Belediye Gazinosu önünde saat 09.30’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.
Törende konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.
 

Son Güncelleme: 29.10.2018 10:00
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