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Türkiye Cumhuriyeti’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne Katkı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finansmanı sağlanan ve LTB tarafından çıkılan ihale sonucunda LTB Kadın Sığınma Evi için alınan araç, bugün belediyeye teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne Katkı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finansmanı sağlanan ve LTB tarafından çıkılan ihale sonucunda LTB Kadın Sığınma Evi için alınan araç, bugün belediyeye teslim edildi.

14 Ağustos 2018 Salı 11:42
Türkiye Cumhuriyeti’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne Katkı


Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finansmanı sağlanan ve LTB tarafından çıkılan ihale sonucunda LTB Kadın Sığınma Evi için alınan araç, bugün belediyeye teslim edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci tarafından LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim edilen aracın devir teslim etkinliğine Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Ömür Yılmaz, LTB Kadın Sığınma Evi sorumlusu Bilgen Anayasa ve ihaleyi kazanan firma temsilcisi de katıldı.
HARMANCI: “ARAÇ ÇOCUKLARIN OKUL ULAŞIMINDA BÜYÜK SOLUK KAZANDIRDI”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne gösterdikleri değer ve Kadın Sığınma Evi’nin ulaşım ihtiyaçları için yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür etti.
Ülkedeki tek kadın sığınma evi olma özelliği taşıyan LTB Kadın Sığınma Evi’nin bugüne kadar birçok kadın ve çocuğun yeni,sağlıklı ve güvenilir bir hayata adım atması için oldukça önemli bir çalışma yaptığını kaydeden Başkan Harmancı, bugüne kadar 50’ye yakın kadının Sığınma Evi’nde konaklayarak kendine yeni bir gelecek sağlamaya çalıştığını vurguladı.Bir o kadar da dışarıdan destek verdikleri kadın ile çocuğun olduğunu dile getiren Harmancı, bu aracın alınmasının okul döneminde karşılaştıkları ulaşım probleminin çözülmesi adına LTB’ye büyük bir soluk kazandırdığının altını çizdi.
KENDİRCİ: “LTB’NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİNE DESTEK VERDİK”
Koordinatör Bilal Kendirci ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi olarak belediyelerin bir çok yatırım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, çok önemli bir sosyal belediyecilik örneği olan LTB Kadın Sığınma Evi projesine destek verdiklerini kaydetti.
KKTC’de tek olması hasebiyle de desteklenmeye değer gördükleri proje için başta LTB idaresi olmak üzere Sığınma Evi’nde çalışan tüm çalışanlara ve Ömür Yılmaz’a böylesi sosyal bir problemi çözdükleri için teşekkür eden Kendirci, böylesi sosyal içerikli projelere ellerinden geldiği kadarıyla destek vermeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.


 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 14:52
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