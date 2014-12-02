Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Dolar

BAĞIŞ ÇEKİ TC LEFKOŞA BÜYÜLELÇİSİ AKÇA TARAFINDAN KOMİTENİN KIBRISLI TÜRK ÜYESİ KÜÇÜK’E VERİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması için çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağışladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, bağış çekini bugün kendisini ziyaret eden Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’e sundu.

KÜÇÜK: “EN BÜYÜK DESTEKÇİ TÜRKİYE”

Gülden Plümer Küçük, saat 11.00’deki ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti adına Büyükelçiliğin her yıl Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına 100 bin dolar civarında katkı yaptığını dile getirdi ve bu sene de 100 bin dolarlık çekin kendilerine verildiğini söyledi.

Küçük, komitenin, AB tarafından sağlanan senelik 2.5 milyon Euro civarında bir bütçesi olduğunu ve bunun Kıbrıslı Türklere yapılan 259 milyon Euro’luk mali yardım kapsamında iki toplumlu çalışmalar için ayrılan bölümden verildiğini dile getirdi. Küçük, komitenin çalışmalarını hızlandırabilmek için bütçelerini 3.5 milyon Euro civarında tutmak istediklerini de anlattı.

Aradaki farkı değişik ülkelerin bağışlarıyla kapattıklarını kaydeden Küçük, en büyük destekçilerinin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her yıl düzenli olarak bağışta bulunduğunu ifade eden Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi adına teşekkür etti.