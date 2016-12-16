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13 Aralık 2016 Salı 14:44

Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı’na 16 Adet Araç Hibe Etti

Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı'na 16 Adet Araç Hibe Etti
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KKTC İçişleri Bakanlığı ve Ford Cargo Araç KKTC Temsilcisi Minsan Engineering LTD. arasında 14 Aralık, Çarşamba günü, saat 12:00’de İçişleri Bakanlığı’nda protokol imzalanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 16 adet üstyapılı Kamyon aracı bazı belediyelerimiz ve kurumlarımıza dağıtılmıştır. Söz konusu protokol esaslarında , 2 yıllık garanti süresince araçların periyodik bakımları , operatör eğitimleri , fabrikasyon nedenlerle ortaya çıkabilecek diğer madeni gövde ve boya arızaları ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu sayede araçların güvenlik sorunu olmadan , ihtimamlı muhafazaları ve kullanımları sağlanmış, ekonomik ömürleri artmış olacaktır.

İmza töreninde Otosan Firması Ford Cargo Kamyon Direktörü Serhan Turfan ve Satış sonrası hizmet direktörü Mustafa Bostancı hazır bulunacaktır.

Protokole İçişleri Bakanlığı adına Bakanlık Müsteşarı Gürkan Kara, Belediye başkanları, İtfaiye ve Orman Dairesi Müdürü imza koyacaktır.

Bu protokolden yararlanacak olan belediyeler aşağıdaki gibidir;

İskele Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Lapta Belediyesi,Lefke Belediyesi, Vadili Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, Paşaköy Belediyesi


 
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