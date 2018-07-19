Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’ye Geliyor...

OKTAY İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILMAK ÜZERE YARIN KKTC’YE YAPIYOR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere yarın KKTC’ye yapacak.

Başkent Lefkoşa'daki tören ve etkinliklere katılacak Oktay, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarında Başkan Erdoğan'ı temsil edecek.

Fuat Oktay, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.