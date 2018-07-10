Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de… Erdoğan, Atatürk Anıtı’na Çelenk Koydu, Anıt Özel Defteri’ni İmzaladı

“KIBRIS TÜRK HALKI MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE ULAŞMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE GELECEĞE ÜMİTLE VE GÜVENLE BAKMAKTADIR”



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkının muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda daima yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle süratle yürüdüğünü ve geleceğe ümit ve güvenle baktığını vurguladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’ndan ayrılışının ardından Lefkoşa’da ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:



“Aziz Atatürk,



Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkı işaret etmiş olduğun muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda daima yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile süratle yürümekte, geleceğe ümit ve güvenle bakmaktadır.



Türkiye Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesinin yükselmesi hukukunun ve eşitliğinin korunması yönündeki çabalarını sürdürmekte kararlıdır.



Kahraman Kıbrıs Türk Halkı’nın yıllardır verdiği mücadele sonucunda aziz şehitlerimizin canları ve kanları pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınmasını sürdürmeye devam edecektir.



Kıbrıs Türkü’nün haklı davası için verilen çetin mücadeleyle kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan inancımızı teyit ediyor, aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhun şad olsun.”

