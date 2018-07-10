Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’nda… Heyetler Arası Görüşme Sürüyor...

KKTC’ye günübirlik ziyaret için gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.



Heyetler arası görüşmede Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve KültürBakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Meclis’te temsil edilen ana muhalefet UBP'nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanında Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de yer alıyor.



Saat 21.15 itibarıyla heyetler arası görüşmenin devam ettiği bildirildi.



