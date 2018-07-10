Türkiye Cumhurbakanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

ERDOĞAN 4 SAATLİK ZİYARETİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI VE HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün KKTC’ye yaptığı 4 saatlik ziyareti tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Erdoğan’ı taşıyan özel uçak saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan havalandı.

Bugün ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapan Erdoğan, saat 19.00 sıralarında geldiği KKTC’de 4 saat geçirdi.

Erdoğan ve heyetini Ercan’dan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhüman, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı milletvekilleri ve öteki yetkililer uğurladı.



