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24 Şubat 2017 Cuma 12:48

Türkiye Bursları Lisans Başvuru Süreci 1 Mart’ta Başlıyor

2017 Türkiye Bursları lisans düzeyi başvuru süreci 1 Mart’ta başlıyor.

Türkiye Bursları Lisans Başvuru Süreci 1 Mart'ta Başlıyor
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 2017 Türkiye Bursları lisans düzeyi başvuru süreci 1 Mart’ta başlıyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, 2016 yılında 150 üzerinde ülkeden 5 bin öğrenciyi burslandıran Türkiye Burslarına başvurular 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, yalnızca lisans düzeyinde eğitim almak isteyen tüm ülkelerden adaylara yönelik olacak. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar veya herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, Türkiye Burslarına başvuramayacak.

Başvurular yalnızca www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılabilecek ve adaylar, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri başvuru sistemine girip/yükleyip başvuru yapacak. 

Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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