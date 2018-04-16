Türkiye Bass’tan Bir Heyet Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti

Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, konuk heyetle görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki sendika arasındaki iş birliğin gelişmesinin önemine değinen Çaluda, karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.
Heyet, Hür-İş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) ile Limasol Türk Kooperatif Bankası arasında imzalanan ve 250 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine de katıldı.
4 gün boyunca KKTC’de çeşitli temaslarda bulunacak 10 kişilik heyetin, kültür gezilerine de katılacağı belirtildi.