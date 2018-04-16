Türkiye Bass’tan Bir Heyet Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti

Temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’ndan (BASS) bir heyet Hür-İş Federasyonu’nu ziyaret etti.