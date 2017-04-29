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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de

Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC'de
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Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, günübirlik  program için bugün saat 10.00 sıralarında KKTC’ye geldi.

TC Başbakan Yardımcısı Şimşek,  KKTC’ye gelişinin ardından Uluslararası Final Üniversitesi’ni gezdi, ardından Mülkiyelilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Başbakan  Hüseyin Özgürgün’ün onuruna  vereceği yemeğe katılacak olan Şimşek, Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle    Acapulco Hotel’de saat 14.00’te başlayacak olan   “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferansın açılışında Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

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