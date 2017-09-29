Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ Şehitlikleri Ziyaret Etti

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Muratağa Sandallar ile Atlılar Şehitliği’ni ziyaret etti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Muratağa Sandallar ile Atlılar Şehitliği’ni ziyaret etti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı, Türkiye Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yenilenen Muratağa Sandallar Şehitliği’nde Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir karşıladı.

Şehitliği ziyaret ederek dua okuyan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Akdağ ardından Atlılar Şehitliği’ni ziyaret ederek burada da dua okudu.

Şehitlikleri ziyaret sırasında Akdağ’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş eşlik etti.

Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da şehitliklerde Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan katliamlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şehitliklerden ayrıldıktan sonra Yeniboğaziçi Kulübü’nde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.