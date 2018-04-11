TÜRKİYE BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ KKTC'YE GELDİ

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'ye geldi.

Eşi Şeyma Akdağ ile birlikte saat 21.00’de KKTC’ye gelen Akdağ’ı Ercan Havalimanı’nda, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay karşıladı.

Akdağ, yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.

Akdağ, gece Başbakan Erhürman’ın Lefkoşa Merit Otel’de onuruna vereceği yemeğin ardından saat 21.30 sıralarında KKTC’den ayrılacak.