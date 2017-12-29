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Türkiye Barbaros’u yolluyor

Türkiye Barbaros’u yolluyor

29 Aralık 2017 Cuma 10:52
Türkiye Barbaros’u yolluyor
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Rumlara ait Saipem 12000 adlı petrol platformu,  Kıbrıs  açıklarındaki  doğalgaz yatağına giriş yaptı, Türkiye de bölgeye Barbaros sismik araştırma gemisini gönderiyor.

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz yatakları, bir kez daha Rum ve Türk taraflarını karşı karşıya getirdi.

Yerel medya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Saipem 12000 petrol platformunu Kalipso doğalgaz yatağına taşıdığını bildiriyor. Saipem 12000 platformu, önceki gece yarısı Kalipso’ya vardı.

Rum sözcü resmen tehdit etti

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’de yer alan doğalgaz yatağındaki gelişmeler üzerine Türkiye de harekete geçti. Türkiye’ye ait sismik araştırma gemisi Barbados da bölgeye doğru yola çıktı.

Güney Kıbrıs hükümetinin sözcüsü de Ankara’yı tehdit eden açıklamalar yaptı. Sözcü, “İlerleyen zamanlarda bölgenin en önemli enerji tedarikçisi olmak için kararlıyız ve bu hedefimize ulaşmak için gerekli olan herşey yapılacaktır” dedi.

KKTC pay istiyor

KKTC, Kıbrıs açıklarındaki rezervlerden çıkarılacak doğalgazdan pay istiyor. Doğu Akdeniz’de doğalgaz yatağı tesbit edilmiş üç ana bölge bulunuyor. Kıbrıs’ın güneyindeki Laviathan, Kıbrıs, Lübnan ve İsrail arasındaki Tamar-Dalit ve Gazze açıklarındaki Mari B Field bölgeleri.

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu bölgeleri, komşu ülkelerle anlaşmalar imzalayarak paylaşma girişiminde bulundu. 2003’te Mısır ile, 2007 de Lübnan ile ve en son 2010 yılında İsrail ile anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ise bu anlaşmalarla belirlenen sınırları tanımıyor. Rum Kesimi’nin kendi münhasır bölge sınırı olarak belirlediği alan, Türk tarafının kıta sahanlığı ile kesişiyor.

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