Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Türkiye Akkuyu’da Yapılcak Nükleer Santral…

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), Akkuyu’da kurulacak nükleer santral konusunda KKTC’den gösterilen tepkilerin etkisi olmayacağını savunarak, buna zaman harcamak yerine ülkedeki çevre sorunlarının ortadan kaldırılması için hükümete baskı yapılmasının ve bu yönde mücadele edilmesinin daha isabetli olacağını kaydetti.

Türkiye Akkuyu’da Yapılcak Nükleer Santral…

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), Akkuyu’da kurulacak nükleer santral konusunda KKTC’den gösterilen tepkilerin etkisi olmayacağını savunarak, buna zaman harcamak yerine ülkedeki çevre sorunlarının ortadan kaldırılması için hükümete baskı yapılmasının ve bu yönde mücadele edilmesinin daha isabetli olacağını kaydetti.

18 Aralık 2014 Perşembe 08:19
Türkiye Akkuyu’da Yapılcak Nükleer Santral…
banner238

KEMA VAKFI: “HÜKÜMETE AKKUYU İÇİN DEĞİL, ÜLKEDEKİ ÇEVRESEL SORUNLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN BASKI YAPMALIYIZ”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), Akkuyu’da kurulacak nükleer santral konusunda KKTC’den gösterilen tepkilerin etkisi olmayacağını savunarak, buna zaman harcamak yerine ülkedeki çevre sorunlarının ortadan kaldırılması için hükümete baskı yapılmasının ve bu yönde mücadele edilmesinin daha isabetli olacağını kaydetti.

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz yazılı açıklamasında, nükleer santrallerin insanlar ve doğasal çevre için riskli ve zararlı olduğunu, bir kaza durumunda, insan ve diğer tüm canlılara ne kadar ciddi zararlara sebep olabileceğinin son Çernobil ve Fukuşima felaketlerinde somut olarak görüldüğünü vurguladı.

Aydeniz, sakıncalarına rağmen halen dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer santralden enerji üretildiğini, Japonya’daki son kazaya rağmen hiçbir yerde nükleer santrallerin faaliyetine son verilmediğini, üstelik yeni nükleer santrallerin yapıldığını ifade ederek, halen nükleer santral bulunan ve nükleer santral kurma çalışmaları devam eden ülkelerden rakamlarla örnekler verdi.

“BÜTÜN DÜNYA NÜKLEER ENERJİDEN YARARLANIYOR”

Enerji ihtiyacının tümüyle ve sadece yenilenebilir ve zararsız olan güneş, rüzgar ve deniz dalgalarından sağlanmasının mümkün olmadığını ifade eden Aydeniz, bu yüzden sakıncaları olmasına rağmen bütün dünyada nükleer enerjiden yararlanıldığını kaydetti.

Nükleer enerjinin hava kirliliğine ve küresel iklim değişikliğine sebep olmadığını, nükleer enerjinin maliyeti düşük olduğu için tarım, sanayi, turizm gibi ekonomik kesimlere ve ısınma için de halka ucuz enerji sağlandığını ifade eden Aydeniz, ayrıca ülkelerin ulusal güvenlikleri ve bağımsızlıklarını koruyabilmeleri bakımından da nükleer teknolojiye sahip olmanın önemli olduğunu, tıp alanında bile insan sağlığı için nükleer teknolojiden yararlanıldığını belirtti.

Aydeniz, bu nedenle Türkiye’nin, nükleer enerji olanağından yararlanmamasını istememenin mantıklı bir karar olamayacağını savunarak, şunları kaydetti:

“ULUSAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DA TEHLİKELİ VE SAKINCALI”

“Türkiye’nin bu teknolojiden uzak kalması, ulusal güvenliği bakımından da tehlikeli ve sakıncalıdır.

KKTC olarak bizim Türkiye’de nükleer santral kurulmasında etkimiz ve yetkimiz yoktur. Anavatanımız olsa bile, bizim Türkiye’nin enerji politikasını belirleme gücümüz ve hakkımız da bulunmamaktadır.

Bu nedenle Akkuyu’da santral kurulmasını tartışmamız, bu konuda eylem planı hazırlamamız, hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sadece gereksiz yere zaman harcamamıza, Türkiye ile aramıza soğukluk girmesine ve halkımızın çıkarlarına zarar vermemize sebep olacaktır.

Ayrıca halen İsrail ve güneydeki Ağrotur üssünde nükleer silah bulunmakta ve İsrail, Ürdün, Mısır gibi komşu ülkelerde de nükleer santral yapılması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Sonuç olarak Akkuyu santrali konusunda zaman harcamak yerine, ülkemizde son 30 yıldan beri tartışılan ve hiçbir de çözümlenmeyen doğasal çevre sorunlarının, hazırlanacak bir takvim çerçevesinde ortadan kaldırılması için, KKTC hükümetlerine baskı yapmamız, enerjimizi bunun için harcamamız ve mücadele etmemiz daha isabetli olacaktır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim