Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi.

Açıklamada bölgesel konularda ikili işbirliğinin devamı mesajı verilirken, Bakan Çavuşoğlu “Darbe sürecinde AB'den yeterli destek göremedik. Bu konuda hassasız” dedi. Federica Mogherini AB'ye üyelik süreciyle ilgili üye ülkelerin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası Çavuşoğlu, Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn basına ortak açıklama yaptı.