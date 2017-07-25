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25 Temmuz 2017 Salı 16:29

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Brüksel'de Gerçekleştirildi
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Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik katıldı.

Toplantı sonrası Çavuşoğlu, Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn basına ortak açıklama yaptı.

Açıklamada bölgesel konularda ikili işbirliğinin devamı mesajı verilirken, Bakan Çavuşoğlu “Darbe sürecinde AB'den yeterli destek göremedik. Bu konuda hassasız” dedi. Federica Mogherini AB'ye üyelik süreciyle ilgili üye ülkelerin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu söyledi.

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