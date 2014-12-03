Türkiye Ab Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır Kktc’de

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye geldi.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bozkır’ı Ercan Havaalanı’nda Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin karşıladı.

Dışişleri Bakanı Özdil Nami yaptığı konuşmada, Bozkır’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bakan Nami, Türkiye’nin (AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın bu ziyaretinin çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini ifade ederken, bugün yapılacak üst düzey toplantılarda Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile ilgili konuların ele alınacağını söyledi.