Türkiye AB Bakanı Bozkır, Ticaret Ve Sanayi Odaları İle Biraraya Geldi

“İZOLASYONLARIN KALDIRILMASI İÇİN BUNDAN SONRA DAHA GÜÇLÜ ÇABA SARF EDECEĞİZ”

“HELLİM KONUSU TÜM DETAYLARIYLA ELE ALINDI. KKTC’NİN NOTU AB KOMİSERLERİNE İLETİLECEK”

“KIBRIS’IN BÖLÜNMÜŞ BİR ADA OLDUĞUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL, BU BİR UTANÇ MESELESİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, KKTC’nin hala ekonomik yaptırımlar ve izolasyonlar altında olmasını kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, KKTC’yi dünyadan izole eden engellerin kaldırılması için bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çaba sarfetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bozkır, bugün yaptığı görüşmelerde, KKTC’nin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan hellim konusunu da tüm detaylarıyla ele aldıklarını ifade ederek, Türkiye’ye bu hafta gidecek AB komiserlerine, Dışişleri Bakanı’nın hellim konusu ile ilgili notunu da ulaştıracağını söyledi.

Volkan Bozkır, Kıbrıs müzakere sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasının büyük önem arz ettiğini, 50 yıldır süren bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasının herkesin arzusu olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın bölünmüş bir ada olduğunu kabul etmek mümkün değildir, bu bir utanç meselesidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkanlarıyla biraraya geldi.

Lefkoşa Merit Otel’de yer alan toplantıda Bozkır, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da katıldı.

Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, kendisiyle görüşmek için zamanını ayıran iki başkana teşekkür ederek, çözüm için büyük emek sarf eden, çözüme ulaşmak için bütün adımları atan KKTC’nin bugün ekonomik yaptırımlar ve izolasyon içinde olmasını kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Bozkır, KKTC’yi dünyadan izole eden, hiçbir şekilde ihracat ve ticaret yapmasını mümkün kılmayan tüm engellerin kaldırılması için ortak çaba sarf ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirterek, “Bundan sonra da çok güçlü bir şekilde bir arada olacağız” dedi.

KKTC temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı’yla önemli görüşmeler yaptıklarını, yeniden atılabilecek adımları değerlendirdiklerini ve ileriki haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a, Yunanistan’dan Türkiye’ye yapılacak ziyaretlerde bunların önemli mihenk noktası olacağını söyleyen Bozkır, bu görüşmelerde ayrıca KKTC’nin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan hellim konusunu da görüştüklerini kaydetti.

HELLİM KONUSU AB’A TAŞINIYOR…

Bozkır, hellim konusunun tüm detaylarıyla ele alındığını ifade ederek, bu konuda neler yapılabileceği konusunda bütün verileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye’ye bu hafta AB komiserlerinin gideceğini de ifade eden Bozkır, KKTC Dışişleri Bakanı’nın kendisine bu konuyla ilgili verdiği notu, komiserlere pazartesi günü ulaştıracağını söyledi.

Volkan Bozkır, Kıbrıs müzakere sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasının büyük önem arz ettiğini, ancak ne zaman son noktaya doğru yaklaşılsa Rum Yönetimi’nin bir mazeret bularak masadan kalktığını belirterek, 50 yıldır süren bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasının herkesin arzusu olduğunu vurguladı.

Bozkır, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile “adayı bölen kapıyı ziyaret ettiğini” ifade ederek, bu konudaki duygularını şöyle dile getirdi:

“Gerçekten çok üzüntü duydum. Dünyada bütün sorunların çözümlendiği, Berlin duvarının yıkılışının 25. yıldönümünü sevinçle idrak ettiğimiz bir dönemde Kıbrıs’ın bölünmüş bir ada olduğunu ve bu güzel başkenti bölen bir duvar olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu bir utanç meselesidir. Bütün dünya barışı için, bölge istikrarı için, bu konuyla ilgili bütün ülkeler için bir utanç vesilesidir. Dolayısıyla burada yaptığım temaslardan gerçekten güven dolu ve güçlü bir enerji alarak ayrılacağım.”

Bozkır, Ticaret ve Sanayi odalarından görüş ve taleplerini dinleyeceğini, her konuda çözüm bulmak için çalışacaklarını ekledi.