Türkiye 277,7 Milyar TL Vergi Hedefliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulu'na sundu. Şimşek'in yaptığı sunumda 2012'de 277,7 milyar TL, vergi toplanacağı ifade edildi.



Bakan Şimşek'in sunduğu bütçede değerler şöyle; Bütçe Giderleri 350,9 milyar TL, Faiz Hariç Giderler 300,7 milyar TL, Bütçe Gelirleri 329,8 milyar TL, Vergi Gelirleri 277,7 milyar TL, Bütçe Açığı 21,1 milyar TL, Faiz Dışı Fazla 29,1 milyar TL.



2012'de bütçe giderlerinin 2011 yılsonuna göre yüzde 12,1 oranında artması öngörülürken bütçe gelirlerinin yüzde 13,4 artacağı tahmin ediliyor. 2012'de, 2011 yılsonu gerçekleşme tahminine göre vergi gelirlerinin yüzde 11,4 oranında artması bekleniyor.

350 milyar 948 milyon TL olarak belirlenen 2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyle; Personel Giderleri 81,7 milyar TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 14,3 milyar TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28,9 milyar TL, Faiz Giderleri 50,3 milyar TL, Cari Transferler 130,2 milyar TL, Sermaye Giderleri 27,9 milyar TL, Sermaye Transferleri 4,2 milyar TL, Borç Verme 8,6 milyar TL, Yedek Ödenekler 4,9 milyar TL.

2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ise Bütçe Gelirlerini 329,8 milyar TL, Vergi Gelirlerini 277,7 milyar TL, Vergi Dışı Gelirleri 52,2 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

Bazı vergi türlerine ait 2012 yılı tahminleri ise şöyle; Gelir Vergisi 53,8 milyar TL, Kurumlar Vergisi 27,2 milyar TL, Dahilde Alınan KDV 33,6 milyar TL, İthalde Alınan KDV 53,9 milyar TL, Özel Tüketim Vergisi 70,6 milyar TL, Motorlu Taşıtlar Vergisi 6,7 milyar TL, BSMV 4,5 milyar TL, Damga Vergisi 7,3 milyar TL, Harçlar 9,3 milyar TL.