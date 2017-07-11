TurkishAirlines Euroleague Kupası KKTC Fenerium Lefkoşa’da

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin Girişimleri ile Ülkemize getirilen Avrupa’nın en büyük kupalarından biri olan ve bu yıl Fenerbahçe Basketbol takımının kazandığı TurkishAirlines Euroleague Kupası 13 – 14 – 15 Temmuz tarihleri arasında KKTC Fenerium Lefkoşa şubesinde sergilenecek.
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