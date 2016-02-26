Türkeş: ''KKTC'nin Türkiye Açısından Büyük Bir Önemi Var''

DÜRÜST: "ANAVATANIN GÜÇLÜ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

TÜRKEŞ: “KKTC'NİN TÜRKİYE AÇISINDAN BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren ve heyetlerin de katıldığı görüşmede, KKTC yüksek öğrenim konuları görüşüldü.

KKTC’deki üniversitelerin sorunlarının görüşüleceği geniş katılımlı toplantının, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de katılımı ile gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

TÜRKEŞ

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC'nin Türkiye açısından büyük bir önemi olduğunu söyledi.

KKTC'nin güçlü olmasını, yeni kurulmuş bir Türk devleti olarak yaşamını devam ettirmesi ve izolasyonların da yakında kalkmasıyla hür dünyanın bir parçası haline gelmesini temenni ettiklerini belirten Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Rum lider Anastasiadis ile temaslarının iyi gittiğini takip ediyoruz. Umuyoruz ki başlayan olumlu hava herhangi bir sebeple bir akamete uğramaz. Daha açığı, Rumlar her zaman yaptıklarını yapmaz. Oluşan iyi niyet havası hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

Türkeş, konunun zor kademeleri olduğunu, zorlukların aşılması umudunu koruyarak bu konuda KKTC'ye her desteği verdiklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın KKTC'nin gelecek nesillerinin yetişmesi açısından önemini de vurgulayan Türkeş, bunun idrakinde olduklarını, bu konuda gereken katkıyı ellerinden geldikçe sunacaklarını dile getirdi.

DÜRÜST

Milli Eğitim Bakanı Dürüst ise, KKTC’nin daha sağlıklı, güçlü ve saygın olabilmesinin yolunun çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nden geçtiğini kaydetti.

Anavatanın güçlü olmasının, dünya ülkeleri arasında gücüne güç katmasının kendileri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Bakan Dürüst, "Mili Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın yetişmesi ve daha çağdaş bir donanıma kavuşturulması için de sürekli çalışmaktayız. Bu konuda anavatanımızdan destek almaktayız. Projeleri birlikte hayata geçirmekteyiz" diye konuştu.

Bakan Dürüst, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacaklarını, geniş ve kalıcı projelerin hayata geçmesi için Türkiye'nin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş'in KKTC'ye olan özel ilgisini bildiğini belirten Bakan Dürüst, Türkeş'in bu makamda olmasını önemsediklerini sözlerine ekledi.