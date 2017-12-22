TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni, protokol sırasına göre çelenklerin Şehitler Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

39. Topçu Alay Komutanlığı’ndan Topçu Üsteğmen Yunus Emre Karakaya ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Ceyhan Cambaz, günün alam ve önemini belirten konuşma yaptı. Alayköy İlkokulu’ndan Rahime Beyza Düzgün de şiir okudu.

Türkeli Şehitliği’ndeki törene, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Topçu Albay Ömer Kartal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Albay İlker Ertuğrul, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da katıldı.

Muharip derneklerden, siyasi partilerden, okullardan, kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle yetkililerin de yer aldığı anma töreninde ilk sözü Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Cambaz aldı.

CAMBAZ: “1963 KIBRIS TÜRK HALKININ KALBİNDE ASLA UNUTULMAYACAK YARALAR AÇTI”

Cambaz, 21 Aralık 1963’ün Kıbrıs Türk halkının kalbinde unutulamayacak yaralar açtığını belirterek, “Rumların insanlık dışı davranışlarını aradan kaç yıl geçerse geçsin unutmayacağız” dedi

Ayvasıl’da 21 kişinin şehit edildiğini söyleyen Cambaz, “Ayvasıl’daki gibi Alaminyo, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent, Terazi, Geçitkale, Boğaziçi ve diğer yörelerde öldürülen insanların Türk olmaktan başka suçlanacak hiçbir yanı yoktu” dedi.

“Savaşın en ağır bedelini ödeyen bizler barışın gelmesini istiyoruz” şeklinde konuşan Ceyhan Cambaz, “İki kesimli, eşit, şerefli bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden ödün verilmeyecek Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı insanca yaşayabileceğimiz şekilde bir ortam sağlanması halinde bu adada barışın kalıcı olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Cambaz, Kıbrıslı Türklerin refahın ve yaşama haklarının ancak Türk bayrağının gölgesinde bulunabileceğine inanç belirtti. Şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andıklarını söyleyen Ceyhan Cambaz, konuşmasının ardından bir de şiir okudu.

KARAKAYA: “KIBRISLI TÜRKLER CANLARINI ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK UĞRUNA SİPER ETTİ”

39. Topçu Alay Komutanlığı’ndan Topçu Üsteğmen Yunus Emre Karakaya ise, Kıbrıslı Türklerin canlarını özgürlük ve egemenlik uğruna siper ettiklerini ve 21 Aralık’ta milli direnişin ateşini yaktığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin adadaki Türk varlığını ve kimliğini korumak için imkansızlıklara, yokluklara ve yüzlerce şehide rağmen 1974’e kadar örnek direniş ve dayanışma sergilediğini de vurgulayan Karakaya, bu günlerin hatırlanması, anlaşılması ve anılmasının önemli olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türkü 20 Temmuz 1974’te Anavatanına ve Mehmetçiğe kavuşmanın sevincini yaşadı” diyen Yunus Emre Karakaya, Barış Harekatı ile sadece Kıbrıslı Türklerin değil Kıbrıslı Rumların da can ve mal güvenliğinin koruma altına alındığını belirtti.

KKTC’deki her ailede bir kayıp, şehit ya da gazi olduğunu ancak Kıbrıslı Türklerin dünyanın gözü önünde karşı tarafa barış elini uzattığını ve “birlikte yaşamaya hazırız” dediğini söyleyen Karakaya, “Geçmişi unutmayız, unutturmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini de istemeyiz. Kıbrıs Türk halkı geleceğe umutla bakmak için barışın olduğu bir dünya arzuluyor” dedi.

Yunus Emre Karakaya, şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andıklarını ifade ederek, “Ne toprağımızdan ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

KAYIP ŞEHİT DEPRELİ AİLESİNİN İSTEĞİYLE TEKKE BAHÇESİ’NE DEFNEDİLECEK

Öte yandan anma töreninde bir de duyuru yapıldı.

1963’de Küçükkaymaklı’da kaybolan, yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti tamamlanan Şehit Ömer Depreli’nin naşının ailesinin isteği üzerine 26 Aralık salı günü saat 10.00’da Küçükkaymaklı Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Tekke Bahçesi’ne askeri törenle defnedileceği belirtildi.

Daha önce Depreli’nin Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği açıklanmıştı.

LARNAKA ŞEHİTLERİ YARIN, KUMSAL ŞEHİTLERİ PAZAR GÜNÜ ANILACAK

Larnaka Şehitleri yarın İskele’de saat 10.00’da anılacak.

Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Pazar günü saat 10.00’da tören yapılacak.

Küçük Kaymaklı şehitleri için ise, 25 Aralık Pazartesi günü iki anma töreni gerçekleştirilecek.