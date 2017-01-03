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03 Ocak 2017 Salı 10:15

TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ ANILDI

Türkeli (Ayvasıl) köyünde Aralık 1963’de şehit edilen 19 Kıbrıslı Türk bugün düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ ANILDI
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TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ ANILDI

Türkeli (Ayvasıl) köyünde Aralık 1963’de şehit edilen 19 Kıbrıslı Türk bugün düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Türkeli (Ayvasıl) Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Malul Gazi ve Şehit Aileleri Derneği ve muharip dernekleri temsilcileri de katıldı.

Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, sırasıyla saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Alayköy İlkokulu’ndan Ceren Alabay şiir okudu.

TALUĞ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ, Türkeli’deki saldırıların Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkına hayat hakkı tanımak istemeyen Rum liderliğinin ilk toplu kıyımı olduğunu söyledi.

Adaya çözüm gelmesini istediklerini kaydeden Taluğ, “Barışın gelmesi bu Ada’da iki kesimli, eşit, şerefli bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden ödün verilmeyecek ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı, insanca yaşayabileceğimiz şekilde bir ortamın sağlanması halinde, barışın kalıcı olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Taluğ, “Ayvasıl, Alaminyo, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent, Terazi, Geçitkale, Boğaziçi ve diğer yörelerde canlı canlı kendilerine kazdırılan toplu mezarlara gömülen, hunharca kurşunlanan onca kardeşimizin Türk olmaktan başka suçlanacak yanları yoktu” diye konuştu.

ÜSTEĞMEN TAŞ

39’uncu Topçu Alay Komutanlığı’ndan Topçu Üsteğmen Semih Taş da yaptığı konuşmada, “Bugün, elimizden alınmak istenen toprağı vatan yapma uğruna şehit olanların önünde saygıyla eğilme günüdür” dedi.

1963’de hayata geçirilen Akritas Planı’nın Türklerin adadaki varlığına tamamen son verilmesini amaçladığını anımsatan Taş, “1974’e kadar adada Türk kimliğini ve varlığını korumak adına tüm imkansızlıklara, yokluklara ve verilen yüzlerce şehide rağmen Kıbrıs Türk Mücahit ve Mücahideler örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak 1974’de Barış Harekatı’nı düzenleyerek, yalnız Türklerin değil Rumların da can ve mal güvenliğini tesisi ettiğini kaydeden Taş, Kıbrıs Türk halkının bugün de Kıbrıs’ta var olan gerçeklerin dikkate alındığı bir çözüm için çalıştığını belirtti.

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Türkeli (Ayvasıl)ŞehitlerAnıldı
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